شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع حصر مساحات القمح وتطمئن على الزراعات الشتوية بالفيوم والشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.
وأكد رئيس قطاع الخدمات على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.
وقال يوسف، إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.
ويواصل قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية زيارة المحافظات المختلفة لمتابعة القمح في هذه الفترة المهمة من عمر المحصول، وأيضا تدقيق المساحات المزروعة بالقمح على أرض الواقع.