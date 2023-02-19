شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستعد لافتتاح منفذى سلع مخفضة بشارع الفيوم وأمام مترو حدائق المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص محافظة القاهرة، على الاستمرار في افتتاح المزيد من المنافذ الثابتة بنطاق أحيائها، وبالمتابعة المستمرة للتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

وفى السياق تتابع المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كافة الجهود المبذولة، لافتتاح أكبر عدد من المنافذ الثابتة لتشمل كافة أحياء المنطقة الجنوبية، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا والحيوية، وذلك على مدار اليوم للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لدخولها الخدمة، وتوفير السلع لأكبر عدد من المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة المواطن اولا بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفي إضافة جديدة للمنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، جاري حاليا التجهيز لافتتاح منفذ شارع الفيوم وبشارع 9 امام محطة مترو حدائق المعادي بنطاق حي دار السلام تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين وامداده بالسلع الغذائية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة تتنوع ما بين الزيوت ، والأرز ، والسكر ، والخضروات والفاكهة ، ومنتجات الألبان ، واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الاسر المصرية .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الجهد المبذول في تجهيزات المنافذ كما شددت على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضه وتوفيرها في المنافذ التي تم افتتاحها لتعظيم استفادة المواطن من المنتجات والسلع التي تم طرحها ليشعر بتغيير ملموس في الاسعار لصالحه خاصة في ظل خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لافتتاح اكبر عدد من المنافذ على مرحلتين ليكون 15 منفذ كمرحلة اولى و21 منفذ كمرحلة ثانية الى جانب تكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لامداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة للحفاظ علي الاستدامة الى جانب الاعلان عن قائمة الاسعار الاسترشادية بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.