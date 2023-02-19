شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصر 42% من المنشآت لدمج ذوى الهمم بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، قامت بحصر 42% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 74 ألفاً و254 عامل، وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 32 الفاً و191 عاملا.

وأكدت "الوزارة" أنه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت، ويجرى الان عملية باقي الحصر، وتعيين باقي الأعداد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، وللأسبوع الخامس على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات للاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوي الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم في سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم.

حضر اللقاء من الوزارة: محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمل، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة.