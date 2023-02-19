شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شارع ورش العمرة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ورش العمرة بنطاق حي حلوان، وذلك استمرارا لمتابعة كافة المشروعات و تذليل العقبات بهدف الاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و متابعة كافة المشروعات المتعثرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سيولة مرورية.

وبدأ حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار في تنفيذ أعمال رصف طريق ورش العمره ما بين العزبتين القبلية والبحرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 بهدف رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة لتبدأ اعمال الرصف بدءا من كمين 15 مايو على طريق الاوتوستراد حتى اعمال الصرف الصحي الجارية ليتم استكمال الشارع.

كما تتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة الاعمال الخاصة بمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي حيث تم الاعداد للدفع النفقي للفرعة والتي يبلغ قطرها ١٨٠٠مم بطول حوالي ٣٠٠م بشارع ورش العمرة بمشروع تحسين الصرف الصحي لمجمع عقد ٣ بحلوان كما تم الانتهاء من حفر بيارة الدفع رقم ٩ بشارع ورش العمرة خلال تربة صخرية وبعمق ١٤م .

و اكدت على وضع جدول زمني تلتزم بها كافة الاطراف المشاركة والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للاعمال بالتوازي مع اعمال الرصف للمسافات التي تم انتهاء المشروع بها لتحسين كافة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضاء المواطنين تجاه المشروعات المقامة باعتبار شارع ورش العمره من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين.

ووجهت مراعاة المواصفات الفنية والقياسية وفقا لاعلي معايير الجودة أثناء تنفيذ اعمال الرصف لرفع كفاءة الطرق وخلق شرايين مرورية جديدة والتي تساهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين و تحقق السيولة المرورية في الشوارع والميادين .

الجدير بالذكر حرص المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة كافة المشروعات وتذليل كافة الصعوبات لانجازها على الوجه الاكمل حيث قامت بعقد عدة لقاءات بمقر المنطقة الجنوبية بحضور ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومديري قطاعات الجهاز و مهندسي الطرق بالمنطقة الجنوبية و الحي والشركة المنفذة للاعمال بشأن انهاء اعمال مشروعات البيارات بشارع ورش عمرة الطائرات بنطاق حي حلوان وجهت خلاله بضغط الجدول الزمني وتكثيف الاعمال من خلال الورديات التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة بانجاز الاعمال الى جانب تقديم كافة التسهيلات لاستخراج تصاريح الحفر و التراخيص الخاصة بالمرور من قبل الحي مع المتابعة المستمرة الميدانية لكافة مستجدات الاعمال .