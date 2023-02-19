شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات تحت شعار ساند بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية والذي يقام تحت شعار "ساند"، وبمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف،الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

بحضور البطلة الأولمبية كابتن "جيانا فاروق" وهي لاعبة كاراتيه مصرية، وأول بطلة أولمبية حققت أول ميدالية ذهبية لمصر.

وخلال انطلاق الجلسة الافتتاحية للملتقى قدم الدكتور كريم همام مدير المعهد تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا خلال كلمته أهمية اللقاءات مع الشباب والاستماع إليهم، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية النبيلة والمتمثلة فى تحقيق التسامح والمحبة بين الناس، وضرورة استعادة الثقة لدى الشباب وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية ورفع الوعي لديهم.

كما أوضح حرص وزارات الدولة على التعاون المستمر لتعزيز مكانة الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وتفعيل دور الشباب، وحث الطلاب على تحقيق التميز في الأنشطة الطلابية.

كما أفاد مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يعد ركيزة أساسية لتحسين أداء الشباب، وذلك من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة التى يقدمها المعهد بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين.

كما أوضح "همام" أن هذا الملتقى يأتى ضمن مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب الواعي.

واستكملت فعاليات اليوم بلقاء بعنوان " الحلم والحقيقة"، وحاضر فيها كابتن جيانا فاروق البطلة الاولمبية، حيث ناقشت خبراتها مع الطلاب والحلم الذى دام انتظاره 21 عاما، حيث بدأ تمارس الكاراتيه، إلى أن أصبحت بطلة أولمبية وحققت أول ميدالية ذهبية لمصر في اللعبة بالأولمبياد.

كما أوضحت للطلاب الصعوبات التى واجهتها خلال مشوارها الرياضى وكيف تغلبت على تلك المعوقات، موجهًا نصيحة للشباب بعدم الاستسلام وضرورة التمسك بالحلم وتحقيقه، كما أدير حواراً مفتوحا بين الطلاب والكابتن جيانا شمل العديد من الاستفسارات حول كيفية تحقيق الهدف وتنمية الذات وخلال تحاورها مع الطلاب حثت على الطموح والاصرار للوصول للهدف.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور كريم همام درع المعهد للكابتن جيانا فاروق تكريمًا لها.