شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تنظيم معرض لعبايات السيدات وهدايا عيد الأم ومنتجات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تنظيم معرض عام قبل شهر رمضان مخصص لعبايات السيدات ومنتجات شهر رمضان وهدايا عيد الأم، كذلك تنظيم معارض لطرح الأثاث بسعر اقتصادى لحديثى الزواج، حيث يتم طرح 4 غرف بسعر 60 ألف جنيه.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، مشاركة العديد العديد من الوزارات فى معارض «ديارنا» إلى جانب مشاركة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، لافتة إلى أن معرض ديارنا يلقى قبولا كبيرا من كل الفئات، مؤكدة أن المعرض سيتم افتتاح الخميس المقبل الموافق 23 فبراير، وأن المعرض يقام على 2700 متر بمشاركة 400 عارض، وتعرض كل محافظة منتجاتها، وستكون سيوة ضيف شرف هذا العام .

واوضحت الوزيرة، أن معرض «ديارنا» يشمل عدة منتجات منها، السجاد، الكليم، العطور، أدوات التجميل، الاكسسوار، المنسوجات، المفروشات، مؤكدة على أنه سيتم استضافة السوريين فى معرض ديارنا الـ65، وأن مصر لم تبخل لمشاركة الشعب السورى، وسيكون موجود الفن السورى والسودانى ، قائلة :«نطمح للخروج للأسواق الإقليمية ، وأنه تم انعقاد «بيت العرب» والذى تم استضافه 8 وزراء عرب به وتضمن العديد من منتجات عدة دول عربية».