شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظة الأحد على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة ON صباح اليوم الأحد، عظة لقداسة البابا تواضروس الثاني، وهي عظة قداس أحد رفاع الصوم الكبير، وهو الأحد السابق للصوم الأشهر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل.

وتناول قداسة البابا في عظته أساسيات الحياة الروحية التي يجب أن يهتم الإنسان بتنميتها، وهي الصدقة والصلاة والصوم.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة فى شهر أبريل.

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوموالأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

وأوضح أن هناك أشخاصا يصومون صوما انقطاعيا تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء، ويصلفى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام، ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص، حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نية المرضى وهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريبروحى للخلاص من خطية.