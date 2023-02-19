شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى شارع شكرى القواتلى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة معارض السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حالياً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرين التموين والغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح صباح اليوم، معرضين جديدين لـ"أهلا رمضان"، وذلك بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.