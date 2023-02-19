شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى شارع شكرى القواتلى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلا رمضان" في مركز ومدينة العياط، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة معارض السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة باكيات وأقسام المعرض، المقام بشارع شكري القواتلي، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه.

وأشار إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حالياً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرين التموين والغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح صباح اليوم، معرضين جديدين لـ"أهلا رمضان"، وذلك بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.