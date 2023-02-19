شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو زيد: انخفاض المياه المتجددة 20 % بسبب التغيرات المناخية عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أبو زيد أنه في ظل تفاقم العجز المائي وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية "المياه المحلاه، والمياه المعالجة "بنظرة متكاملة وشاملة أصبح خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.
وأكد رئيس المجلس العربى ناقوس الخطر مؤكدا على أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الأن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة وتعزيز الإجراءات العامة والخاصة من أجل تحقيق أفضل جودة لنوعية الموارد المائية وضمان استدامتها مشيرا إلى أن الاستثمار في المشاريع الجديدة هو أمر عاجل، بالأخص أن توفيـر الموارد المالية يمثل تحديًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط الحكومية.
وفى هذا الإطار أوضح رئيس المجلس العربى للمياه أن تنظيم الملتقى العربي للمياه فى مجال الموارد المائية غير التقليدية وفرص الإسـتثمار بهدف تعزيز الحوار المتبادل يأتى لتدعيم التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدنى وبدعم من وكالات التنمية الدولية للتغلب على تحديات التمويل.
وقال أبو زيد الملتقى يهدف الى جمع كل هذه الأطراف معًا لاستكشاف فرص أعمال استثمارية جديدة وانشاء شبكات اتصال بين مجموعات واسعة من رواد الأعمال ومتخذى القرار وأصحاب المصلحة.
وقال انه سيتم إقامة معرضا للمياه علـى هامـش الملتقى، ويضم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والمعدات الحديثة فى المجالات المتعلقة بالمياه والبيئة والتنمية.