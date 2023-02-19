شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إعفاء كبار السن وذوى الإعاقة من رسوم الاشتراك فى معرض ديارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، اعفاء كبار السن فوق 65 عاما وايضا ذوى الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة للاشتراكات فى النسخة الـ"65" لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم، والمقرر افتتاحه يوم 23 فبراير الجارى، لافتة إلىِ أنه تم تنفيذ أكثر من 150 معرضا للأسر المنتجة، وأنه خلال الفترة من 2015 حتى 2022 ، تم تنظيم حوالى 76 معرضا للأسر المنتجة، بهدف التمكين الاقتصادى ودعم العمل الحرفى وتدريب السيدات وإتاحة إقراض وأصول إنتاجية وشمول مالى واستخراج بطاقات ذكية والحث على العمل الاجتماعى، والحفاظ على تراث مصر الحرفى لافته الى ضيف الشرف فى معرض ديارنا.

وأضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ"65" لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، أنه سيتم إنتاج كتيب عن الحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن معرض ديارنا يتسم بسمات «مصر القديمة» ويستخدم الأرابيسك والنحاس ويهدف للحفاظ على التراث والأصالة، كما سيتم فتح المجال لشراكة كل الجهات وكذلك الفئات وتصعيد اللاجئين لتسويق حقوقهم وتمكينهم فى سوق العمل، كما سيتم تنظيم ورش عديدة مثل ورش النحاس والرسم على الزجاج، لتعريف الجمهور بكيفية صناعة تلك المنتجات.

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.