شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إطلاق ملتقى الفكر للواعظات طوال شهر رمضان لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف ملتقى الفكر للواعظات، يوميًّا عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، على شاكلة ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) طوال شهر رمضان المبارك.

وعلى الواعظات الراغبات في المشاركة التواصل مع مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة؛ لترتيب الجدول الرمضاني، وسيتم التنسيق مع بعض المذيعات المعتمدات بالهيئة الوطنية للإعلام في البرامج الدينية تليفزيونية أو إذاعية لإدارة ندوات هذا الملتقى.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".