شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إطلاق ملتقى الفكر للواعظات طوال شهر رمضان لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الواعظات الراغبات في المشاركة التواصل مع مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة؛ لترتيب الجدول الرمضاني، وسيتم التنسيق مع بعض المذيعات المعتمدات بالهيئة الوطنية للإعلام في البرامج الدينية تليفزيونية أو إذاعية لإدارة ندوات هذا الملتقى.
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".