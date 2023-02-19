شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ مسابقة التصوير الفنى لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتنفيذ مسابقة التصوير الفني للعام الدراسي الحالى، على المراحل التعليمية الابتدائية - الإعدادية- الثانوية - التربية خاصة.

- تعد الكتب أفضل صديق للإنسان وأفضل الوسائل لتعلم أي شيء جديد، وذلك لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من المعلومات وذلك في كافة المجالات، كما أنها تساعد على تنمية مدارك الإنسان وتعمل على تنمية ثقافته، كما أن الإنسان من خلال قراءته للكتب المختلفة يكتسب الكثير من الخبرات. المطلوب:- عبر بالرسم في تكوين فني عن هذا الموضوع مستخدما الألوان المناسبة.

وفى المرحلة الإعدادية السياحة "مصر مهد الحضارة"

- موضوع المسابقة : تضم مصر أجمل المعالم السياحية والمزارات التاريخية على مستوى العالم بما فيها المساجد والكنائس والقصور التى ترجع الى أقدم العصور، والمنتجعات السياحية على الشواطئ ولكلا منها طابعها السياحي المميز ومظاهرها السياحية المختلفة التي تميز كل منها عن الآخر.

وتابعت الوزارة، أن المطلوب، عبر بالرسم عن هذا الموضوع في مساحة لا تزيد عن ربع فرخ بتكوين فنى مترابط مستخدما الألوان المناسبة .

وبالنسبة للمرحلة الثانوية "الماء حياة"

- موضوع المسابقة: الماء سر الحياة ومن النعم الهامة التي وهبها لنا الله عز وجل وهو شي أساسي وهام من أجل استمرار الحياه بالنسبة للإنسان ومختلف الكائنات الحية الأخرى والماء هو مصدر ضروري لحياتنا على الأرض وكثير من البشر فقدوا حياتهم بسبب عدم توافر المياه الصالحة للشرب والتي تؤدى الى انتشار التصحر في كثير من الأماكن في العالم.

وقالت الوزارة، إن المطلوب، عبر بالرسم عن هذا الموضوع في مساحة لا تزيد عن 7 فرخ بتكوين فني مترابط مستخدما الألوان المناسبة.

وفى التربية الخاصة، "موضوع حر"، عمل تكوين فني مترابط حر يناسب نوع الاعاقة (مكفوفين - إعاقة سمعية - تربية فكرية).

وأكدت الوزارة أن شروط المسابقة كالتالى:

- إرسال عدد 15 عملا فنيا لكل مرحلة وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة ( TEAMS) لكل الطلاب وهي كالتالي المديرية - الإدارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد العنوان - السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الأول - اسم الموجه العام ).

- إرفاق كشف الأعمال المسلمة شاملة البيانات كاملة في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.