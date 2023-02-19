شكرا لقرائتكم خبر عن ‫العربى للمياه: دعوة الحكومات ومؤسسات التمويل للاستثمار فى مشاريع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الملتقى العربي الأول للمياه والذى يعقد فى دبى خلال الفترة من 20-22 فبراير يتضمن نهجًا جديدًا ومبتكرًا من حيث المحتوى والبرنامج، ممـا يعـزز تبادل الأراء والتفاعل التشاركي بين مختلف الفئات المشاركة من حكومات ومنظمات اقليمية ودولية ومؤسسات مالية وممثلى القطاع الخاص والقطاع المدني لاستكشاف فرص الاستثمار وريادة الأعمال الواعدة فى قطاع الموارد المائية غير التقليدية.

كما يتناول الملتقى من خلال جلساته سياسات وآليات الحوكمة التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة تمكينية مواتية لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية على نطاق واسع في بلدان المنطقة من بينها " الحوافز المالية والضريبية، والأطر التنظيمية، والشراكات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ فى الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والعنصر البشرى.

وقال العطفى: إن الملتقى سيلقى الضوء على ضرورة التعاون والإستثمار فى مجالات المياه غير التقليدية بين مجموعات العمل وأصحاب المصلحة فى إطار الحكومات والوزارات المختلفة، والهياكل الداعمة للشركات الناشئة، وآليات استيراد وتصدير التقنيات ذات الصلة، وتطوير البنية التحتية المبتكرة، وحملات التوعية العامة حول أهمية استخدام الموارد المائية غير التقليدية لمواجهه الندرة المائية التى تعانى منها معظم الأقطار العربية .