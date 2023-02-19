شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للمياه: دعوة الحكومات ومؤسسات التمويل للاستثمار فى مشاريع المياه والان مع تفاصيل الخبر
كما يتناول الملتقى من خلال جلساته سياسات وآليات الحوكمة التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة تمكينية مواتية لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية على نطاق واسع في بلدان المنطقة من بينها " الحوافز المالية والضريبية، والأطر التنظيمية، والشراكات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ فى الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والعنصر البشرى.
وقال العطفى: إن الملتقى سيلقى الضوء على ضرورة التعاون والإستثمار فى مجالات المياه غير التقليدية بين مجموعات العمل وأصحاب المصلحة فى إطار الحكومات والوزارات المختلفة، والهياكل الداعمة للشركات الناشئة، وآليات استيراد وتصدير التقنيات ذات الصلة، وتطوير البنية التحتية المبتكرة، وحملات التوعية العامة حول أهمية استخدام الموارد المائية غير التقليدية لمواجهه الندرة المائية التى تعانى منها معظم الأقطار العربية .