أخبار مصر.. الحكومة تنفى تخفيض مستحقات برنامج "تكافل وكرامة"

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى تخفيض قيمة مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة العالمية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لهات بتقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.
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بأهداف ورؤية طموحة يتحول حلم وجود قناة متخصصة للأفلام الوثائقية إلى حقيقة، إذ تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الوثائقية" اليوم الأحد لتشكل إضافة جديدة في سماء الإعلام المصري، لنحكي نحن عن تاريخنا وأيضًا حاضرنا لأجيال حالية ومقبلة ولا نترك عقول شبابنا في أيدي العابثين.
ماربورج (MVD) هو فيروس مميت بنسبة تصل إلى 90%، تم اكتشافه فى البداية عام 1967 بعد تفشي المرض فى ماربورج بألمانيا بين العمال الذين تعرضوا للقرود الخضراء الأفريقية، ويعتبر كل من فيروس ماربورج وإيبولا عضوين فى عائلة Filoviridae
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اقتحم 81 مستوطنا إسرائيليًا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.