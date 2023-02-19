شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تخفيض مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية. الداخلية: الثلاثاء المقبل بدء التقديم لحج القرعة

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ماربورج (MVD) هو فيروس مميت بنسبة تصل إلى 90%، تم اكتشافه فى البداية عام 1967 بعد تفشي المرض فى ماربورج بألمانيا بين العمال الذين تعرضوا للقرود الخضراء الأفريقية، ويعتبر كل من فيروس ماربورج وإيبولا عضوين فى عائلة Filoviridae تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزتان أرضيتان بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب. اقتحم 81 مستوطنا إسرائيليًا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

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