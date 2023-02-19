شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فاتورة تحصيل شهر مايو أولى فواتير أشهر الصيف مع ارتفاع الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن فاتورة شهر أبريل التى يتم تحصيلها فى مايو ستكون أول فواتير فصل الصيف والتى تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة من مارس المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة مارس التى يتم تحصيلها خلال شهر أبريل هى أخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة.

و أضاف المصدر، أن فاتورة مايو تعتبر أول فواتير اشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل ، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.

وأوضح حمزة، أن هناك بعض المشتركين تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاعا كبيرا فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل غلاية المياه أو التكييف.