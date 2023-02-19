شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى البدرشين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد في مركز ومدينة البدرشين، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتورة هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية بأسعار مخفضة، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

ووجه المحافظ، بمراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية واللحوم والخضراوات بصفة مستمرة بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار اليوم.