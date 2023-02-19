شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى العربى للمياه يبحث آليات تنفيذ توصيات COP 27 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو زيد، أنه سيتم التركيز بشكل خاص على تكيف قطاع المياه مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيـذ الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك مشروعات الموارد المائية غير التقليدية، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لمجابهة حواجز التمويل ،وتنفيذ خطط العمل المناخي القابلة للتنفيذ.
ويشهد الملتقى حضور كبار المسئولين من الحكومات وصناديق ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص من أكثرمن 20 دولة عربية، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية واستغلال الموارد المائية غير التقليدية وإعادة تدوير مياه الصرف، وشحن الخزانات الجوفية والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والإستغلال الأمثل لمياه الأمطار.