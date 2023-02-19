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قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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