قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.

محمد يوسف

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