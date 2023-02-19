شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مرحلة جديدة لإعادة تطوير بعض المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية، وتشمل المناطق المستهدف إعادة تخطيطها:
منطقة كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 154.5 فدان.
منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14.62 فدان.
منطقة كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 1642.75 فدان.
وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد من أهم مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم تنفيذها، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم.
وأضاف محافظ القاهرة، أن أحد اهم المشروعات الكبرى التي شهدتها العاصمة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث كانت تعد من المناطق الأخطر من حيث العشوائية وعدم التخطيط، على الرغم من عراقة هذه المنطقة نظرا لمجاورتها لمبني التليفزيون والإذاعة المصري الذي يعتبر الأعرق في الشرق الأوسط، فجاء قرار الدولة المصرية بأن يحيا أهالينا من قاطني مثلث ماسبيرو الحياة التي تليق بهم، وتمت إزالة جميع المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية مجهزة وكاملة التشطيب تليق بعراقة مواطن العاصمة.
ونوه المحافظ إلى أن من بين المشاريع التي أولتها الدولة المصرية اهتماما بالغا مشروع تطوير وإحياء بحيرة عين الصيرة، والتي عانت من سنوات من الإهمال، وجاءت توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطرق الرئيسية حول البحيرة وإحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي، موضحا أن مراحل المشروع اشتملت على رفع كفاءة وتطهير منطقة البحيرة الكبريتية بمساحة 23 فدانا، إلى جانب إقامة المناطق الخضراء والمتنزهات بمسطح 13 فدانا، وأماكن للجلوس وكافيتريات ومطاعم.