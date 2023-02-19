شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل معرض أهلا رمضان فى المنيب بالجيزة.. تخفيضات 30٪ والان مع تفاصيل الخبر
ويستقبل المعرض المواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، بما يضمه من باكيات بيعية تحتوى على كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.
وتنظم المعارض الجديدة بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لجميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين علي مدار اليوم.