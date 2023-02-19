شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل معرض أهلا رمضان فى المنيب بالجيزة.. تخفيضات 30٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيديو لمعرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسة بمنطقة المنيب جنوب الجيزة، وذلك قبل افتتاحه رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق، بما يضمه من باكيات بيعية تحتوى على كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

ويفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، 3 معارض أهلا رمضان ضخمة للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية.

وتنظم المعارض الجديدة بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لجميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين علي مدار اليوم.