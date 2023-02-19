شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القداسات فى الأديرة خلال فترة الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

وحول مواعيد القداسات فى الأديرة خلال فترة الصوم الكبير يقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام وسط القاهرة أنها ستكون من الساعة 1 ظهرا حتىالساعة 3 من يوم الاتنين حتى يوم الجمعة وأيام السبت والأحد تكون صلوات عادية، موضحا أن الدير يكون مغلق خلال فترة الصوم.

وحول أسابيع الصيام الكبير فيتم تقسيمهم إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الآلام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدس صوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام والأسبوع الأول يسمى الاستعداد والثانى التجربة والثالث الابن الضال والرابع السامرية والخامس المخلع والسادس المولود أعمى والسابع أسبوع الآلام.