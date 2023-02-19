شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن عام بالقاهرة: الصوم الكبير أقدس صوم فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

ويقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام بالقاهرة، إن الصوم الكبير له ألحان خاصة أبرزها لحن "أنا أعرف أنك صالح" وتمتنع الكنيسة عن معظمالأطعمة التي يوجد فيها طعام دسم مثل لحوم الحيوانات وغير مسموح بالأسماك في هذا الصوم.

وحول أسابيع الصيام الكبير فيتم تقسيمها إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الألام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدس صوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام والأسبوع الأول يسمى الاستعداد والثانى التجربة والثالث الابن الضال والرابع السامرية والخامس المخلع والسادس المولود أعمى والسابع أسبوع الآلام.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلامويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.