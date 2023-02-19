محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" فى المنيب بتخفيضات 30%

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والنائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، والدكتورة هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، واللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي جنوب الجيزة.

وتجوّل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلو الغرفة التجارية ومديرية التموين داخل أجنحة المعرض، والذي يضم باكيات لبيع (لحوم طازجة – لحوم مجمدة - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه)، وأداروا حوارا مع العارضين، مستفسرين عن أسعار عدد من المنتجات والسلع ونسبة الخصم على المعروضات.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، وضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، سعي المحافظة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار "راشد"، أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.