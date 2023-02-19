شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزبكستان بالقاهرة: زيارة ميرضيائيف الأولى لمصر صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف، أهمية زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الأولى لمصر، والمقرر لها غدا الاثنين، وتستمر لمدة يومين والتي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، موضحا أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى يرافق الرئيس ميرضيائيف في زيارته للقاهرة يضم وزير الخارجية الأوزبكي ومجموعة من رجال الأعمال.

ومن المخطط عقد منتدى الأعمال المصري – الأوزبكي بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.

وأفاد بأن أوزبكستان تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة طويلة الأمد وزخما قويا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، مؤكدا على مواصلة التعاون مع مصر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

وأكد أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لطشقند يومي 4 و5 سبتمبر عام 2018 والمباحثات الهامة التي عقدت مع الرئيس ميرضيائيف مما ساهم في رفع العلاقات الثنائية إلي مستوي جديد .

وأضاف أن الرئيسين المصري والأوزبكي عقدا حوارا وديا في فبراير عام 2022 وذلك علي هامش الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، موضحا أنه تم إقامة آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين والتي عقدت جولتها الأخيرة في مايو عام 2022 .

وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية السفر يتم بموجبها السماح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول مصر وأوزبكستان بدون تأشيرة مما سهل عقد مسئولو الحكومة وموظفو وكالات السياسة الخارجية من كلا البلدين اجتماعات بشكل منتظم .

وأوضح السفير منصوربيك كيليتشيف، أن السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية وقع خلال زيارته لطشقند في سبتمبر عام 2022 علي وثيقة منح مصر صفة " شريك الحوار " في منظمة شنغهاي للتعاون ، مشيرا إلي عقد اللقاء بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مع نظيرته الأوزبكية تنزيلة ناربائيفا علي هامش مؤتمر تغير المناخ ( كوب 27 ) في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ وتم الاتفاق علي تعزيز التعاون البرلماني .

وعن التعاون الثنائي، قال كيليتشيف إن مكتب التمثيل الأوزبكي بمصر نجح في تنظيم زيارة 25 شركة مصرية لعدة مدن مثل طشقند ونمنجان وفرغانة وترميز لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة وعقد 62 منتدي وطاولة أعمال .. موضحا أنه تم التوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم ، وتسجيل 12 مشروعًا مشتركًا في مختلف مجالات التعاون.

وأكد الاهتمام بدعم العلاقات التجارية بين البلدين؛ وأن إقامة خط السكة الحديد العابر لأفغانستان "ترميز - مزاري شريف - كابول - بيشاور" سيسمح لدول آسيا الوسطى الوصول إلى مصر بسرعة وبسهولة عبر موانئ باكستان.. لافتا إلي أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع بناء مصنع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طشقند بتكلفة تقدر ب20 مليون دولار.

وأشار إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والجامعات في مصر وأزبكستان ، حيث يتم تبادل الطلاب والأساتذة بينهما وكذلك التعاون الناجح مع جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان وبورسعيد ، وهي من أعرق الجامعات في العالم فضلا عن التعاون مع جامعة الأزهر .

وأكد تقرير لسفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم علي أهمية زيارة وفد مشيخة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب خلال الفترة من 10 إلى 13 من أكتوبر من عام 2018 والذي تقلد خلالها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة في توضيح سماحة الإسلام وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرتي التفاهم بين جامعة الأزهر الشريف وكل من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية ومركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية.

وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد العديد من الفعاليات والزيارات ، حيث عقدت مفاوضات عبر الإنترنت في 18 يناير عام 2022 بين رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان وبين أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ، بينما زار وفد أوزبكي القاهرة يومي 2 و 4 مارس الماضي للمشاركة في الدورة السبعين لمعرض النسيج الدولي "كايو فاشون آند تكس " وتم تنظيم معرض للمنتجات تحت شعار " صنع في أوزبكستان ".

وأشار التقرير إلى أن وفدا من رجال الأعمال المصريين وممثلي الشركات المصرية شاركوا خلال الفترة من 24 إلي 26 مارس الماضي في منتدي الاستثمار الدولي الأولي بطشقند ، بينما شارك وفد برئاسة نائب أول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي خلال الفترة من أول إلي 4 يونيو الماضي في المؤتمر السنوي لبنك التنمية الإسلامي بمدينة شرم الشيخ .

وشارك وفد برئاسة وزير تنمية الابتكار الأوزبكي خلال الفترة من 5 إلي 7 أكتوبر الماضي في الاجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لأبحاث القطن الذي عقد بالقاهرة بينما شارك وفد أوزبكي في معرض " فود أفريكا "خلال الفترة من 5 إلي 7 ديسمبر بالقاهرة .

وأشار التقرير إلى أن وفودا مصرية شاركت بانتظام في عدة مؤتمرات وفعاليات أقيمت في أوزبكستان عام 2022 ولاسيما منتدي الدبلوماسية العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون خلال الفترة من 10 إلي 13 مايو الماضي والمؤتمر الدولي حول مساهمة علماء الشرق في الحضارة الإسلامية في 19 مايو الماضي ومهرجان الرقص الدولي خلال الفترة من 25 إلي 30 أبريل الماضي والمهرجان الدولي لصياغة الذهب والمجوهرات خلال الفترة من 21 إلي 25 مايو الماضي.

وشاركت وفود مصرية في المؤتمر السادس " التراث الثقافي لأوزبكستان- أساس النهضة الجديدة" خلال الفترة من 22 إلي 24 يوليو وأسبوع الحج الدولي خلال الفترة من أول إلي 3 نوفمبر الماضي والمؤتمر العالمي الثاني لليونسكو خلال الفترة من 14 إلي 15 نوفمبر و"أفراح طشقند و بينالي الدولي التاسع لرسوم الأطفال "خلال الفترة من 12 إلي 19 ديسمبر ، و "مهرجان طشقند السينمائي الدولي وطريق الحرير للسياحة ومعرض السياحة الدولية" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلي 2 ديسمبر الماضي .

وعلو صعيد متصل ، شكلت العلاقات التاريخية والثقافية والتقارب الروحي والديني المتبادل بين الشعبين المصري والأوزبكي أساسًا مهمًا لتنمية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين مصر وأوزبكستان .

وأفاد التقرير بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26 ديسمبر 1991 وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 23 يناير عام 1992، مشيرا إلي أنه تم افتتاح السفارة المصرية في طشقند في مايو عام 1993 ، بينما بدأت سفارة أوزبكستان بالقاهرة نشاطها في ديسمبر عام 1994، وأن الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف للقاهرة في ديسمبر عام 1992 شكلت دفعة قوية لدعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، بينما ساهمت الزيارة الرسمية الثانية لكريموف في أبريل عام 2007 في زيادة تطوير العلاقات بين البلدين .