شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب إصابة الأطفال بالسرطان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب إصابة الأطفال بالسرطان، حيث تمثلت هذه العوامل فى تغير جينى فى خلايا فردية تنمو بعد ذلك لتصبح كتلة أورام، بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرى والملاريا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن وقاية نحو 40% من حالات السرطان، وذلك عن طريق توفير بيئة صحية خالية من الدخان للأطفال، وممارسة الرياضة، وتناول وجبات غذائية صحية بها سعرات حرارية منخفضة، وتجنب السمنة بداية من مرحلة الطفولة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن هناك أعراضا تحذيرية تدل على إصابة الأطفال بالسرطان، وهى الحمى المستمرة، والصداع الحاد والمستمر، وألم العظام، وفقدان الوزن.

وأضافت أن أكثر أنواع السرطان شيوعًا، هى سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستاتا.

واحتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمى للسرطان من خلال إضاءة ديوان عام الوزارة باللون البرتقالي، بهدف نشر الوعى حول المرض وأهمية الاكتشاف المبكر للوقاية منه.