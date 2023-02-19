شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى معرض IDEX 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، إلـى الإمارات العربية المتحدة، لحضـور فعاليات معرض الدفاع الدولى "IDEX 2023" ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجارى بمركز أبو ظبى الوطنى للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبى والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

أوضح الوزير "محمد صلاح"، أن معرض "IDEX" يعد منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء فى قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التى يشهدها العالم وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم فى تحقيق وإرساء السلام العالمي، مضيفاً أن مشاركته بالمعرض تأتى فى ضوء دعوة معالى وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردى الفلاسى، وكذا فى إطار علاقات التعاون المثمرة بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مختلف المجالات، وعلاقات التعاون المتميزة بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الدفاع الإماراتية فى مجال التصنيع العسكري.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة تشارك فى الجناح المصرى بالمعرض من خلال عرض نماذج من منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن هذه المشاركة هى الرابعة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربى بمعرض الدفاع الدولى "IDEX" حيث شاركت فى نسخ أعوام (2017، 2019، 2021).

صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه من المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عدداً من الشخصيات الهامة ورؤساء الشركات المشاركة فى معرض "IDEX 2023" بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة فى المعرض، ومن المتوقع أن يتم دعوة الشركات التى سيتم زيارة أجنحتها للمشاركة بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بنهاية العام الجاري.

جدير بالذكر، أن معرض "IDEX" يتم تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة كل عامين، وهذه الدورة من المعرض "IDEX 2023" هى الدورة السادسة عشرة، ومن المخطط أن تكون هذه النسخة هى الأكبر منذ إنطلاق المعرض، ومن المقرر الكشف عن مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الحديثة والمعدات التى طورتها القطاعات الدفاعية فى جميع أنحاء العالم، وتنظم المعرض شركة أبو ظبى الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ومن المتوقع مشاركة عدد (1300) عارض تقريباً من (67) دولة وبحضور (130) ألف زائر، وتقام النسخة الحالية من المعرض على مساحة تبلغ حوالى (162.000) متر مربع وخلال نسخة هذا العام سيوفر المعرض للمرة الأولى فعاليات نقاشية مفتوحة تغطى مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة ذات الصلة بقطاع الدفاع العالمى كما سيتضمن الحدث جناح تاريخ الدفاع المخصص لهواة التاريخ والذى يضم معرضاً تفاعلياً يسلط الضوء على أهم المنتجات والتقنيات المعتمدة فى قطاع الدفاع على مدى الثلاثين عاماً الماضية.