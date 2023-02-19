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شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.
وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.
نتيجة الاستطلاع