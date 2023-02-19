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%87 من القراء يطالبون بتكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.

 

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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