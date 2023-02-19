جهاز البيئة: تغير المناخ التحدى الأبرز حاليا لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز البيئة، أن تغير المُناخ أصبح التحدى الأبرز على الساحة، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية على كافة دول العالم، مطالبا المجتمع بالتعامل مع هذا التحدى بشكل جماعي، وفعال وسريع من أجل تحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأوضح أبو سنه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم إدماج البعد الخاص بالتغيرات المناخية فى كافة مختلف قطاعات التنمية. وخاصة بعد أن نجح مؤتمر الأطراف ال 27 الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى فى مد أواصر العمل البيئى والاجتماعى والاقتصادي؛ ووضع عدد من محاور الطريق لما بعد القمة، مؤكدا أنه شملت هذه المجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام.