تعرف على تفاصيل شبكة الربط الإلكترونى للأنشطة البيئية

القاهرة - سامية سيد - خلال الآونة الأخيرة، تسعى وزارة البيئة إلى تطوير البنية التحتية لكافة المحميات الطبيعية وتقديم عدد من الخدمات المرنة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، وطرح عدد من الحلول القائمة على الطبيعية، وكذلك تحويل كافة المنشآت إلى منشآت خضراء، من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، اضافة إلى اعداد الخطط والاعمال اللازمة لمجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

وزارة البيئة أطلقت تقريرا منذ أيام حصلت الخليج 365 على نسخة منه، متعلق بإقامة أول طريق أخضر داخل منطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وهو أحد المواقع التراثية البيئية التى تم وضعها على القائمة الخضراء، والذى يعتمد إنشاؤه على إعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة، وتم تمهيد الطريق من خلال التكنولوجيات الحديثة، لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية، بهدف الحد من الانبعاث الحرارية، وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعى للتربة.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة البيئة، أن إقامة الموقع التراثى الطبيعى العالمى ورفع كفاءة المدق الموجود بوادى الحيتان، هو جزء من خطة الوزارة لدعم منظومة المحميات الطبيعية، ضمن عدد من المحاور، اهمها استكمال أعمال تطوير المرافق والبنية التحتية بالمحميات الطبيعة، و إزالة التعديات على أراضى المحميات الطبيعية، إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي، باعتباره الشاهد على التغيرات المناخية منذ سنوات طويلة، وكذلك تحسين منظومة الحفاظ على الموارد، بعد ما تواجهه بعض المحميات الطبيعية للتحديات البيئية البشرية والطبيعية.

وفى هذا السياق قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة:" أن المحميات الطبيعية هى الأداة الأكثر أهمية وفاعلية لصون التنوع البيولوجي، وان وزارة البيئة تشارك فى إعداد قاعدة بيانات خاصة بأملاك الدولة داخل المحميات، و إجراء تكويد أى القيام بترجمة جميع الملفات مرة أخرى لأكواد، وكذلم إنتاج قاعدة بيانات جيومكانية لأصول الدولة التابعة للمحميات الطبيعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط ضمن ملف "حوكمة أصول الدولة".

جدير بالذكر أنه شاركت وزارة البيئة فى حملة إزالة مكبرة، تنفيذا لقرار الرئيس التنفيذى للجهاز رقم 1212 لسنة 2021، لإزالة التعديات بمحميتى قارون والريان محمية وادى الأسيوطى والتى تضم تعدى على أراضى زراعية، وضع يد على أراضى الدولة وإنشاءات مخالفة.