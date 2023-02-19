التموين: صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو المقبل

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية، ويستمر صرف الدعم الاستثنائى حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد أكد إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التى تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التى تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ٨,٥ مليار جنيه، مُوضحةً أنه يتم صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.