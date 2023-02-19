شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح من التموين للمستهلك خلال الأوكازيون الشتوى 2023.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

وأصدر قطع التجارة الداخلية بوزارة التموين نشرات توعية للمستهلك ، منها مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهتا فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى وأيضا التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

كذلك التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي 2023 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض وأيضا الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات ضرورة تضمن نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك. ويكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمةو أن يكون المواطنون أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية ويتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أيضا تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى 2023 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.