درجات الحرارة المتوقعة فى مصر.. طقس بارد على القاهرة والدلتا وشمال الصعيد

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.