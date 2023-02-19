شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:04
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:01
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 5:37 م
وقت صلاة العشاء 6:52 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:59