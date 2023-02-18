شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى بطريق الأوتوستراد.. تفاصيل التحويلات المرورية البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد مروراً بجوار (مطار حلوان الحربى ، وسير القومية للأسمنت) مما يستلزم الغلق الكلى لأحد الإتجاهين وإجراء تحويل لحركة المرور بالإتجاه الآخر بالتبادل.

ويشمل الغلق الكلى الإتجاه القادم من مناطق التبين باتجاه مناطق المعادى مع تحويل الحركة للإتجاه الآخر إعتباراً من غدا الأحد، ولمدة شهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.