شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حساب خدمى بـ30 مليون جنيه لمشروعات مستدامة فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم إنشاء حساب خدمى باسم صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، على أن تكون موارده من وزارة البيئة و الزراعة و السياحة والبترول ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و الاتحاد التعاونى للثروة المائية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وتتم إدارته في مشروعات بيئية مستدامة، من أجل الحفاظ على تجمعات الأسماك فى فترات التكاثر، وكذلك من أجل تطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية، برأس مال يصل إلى 30 مليون جنيه يتم تقديمها من الجهات المعنية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروع تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة بالتعاون بين كافة الجهات السابقة، يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة من خلال الوزارات المشاركة، وضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، من أجل توحيد الروئ والحفاظ على الموروث الطبيعي.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شهدت وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء ، فى إطار برتوكول التعاون الموقع لتفعيل أليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، حيث أن المشروع يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعى والمهنى ، و يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمى يضمن إستدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة.