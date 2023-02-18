شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. غدا آخر موعد للتظلم على نتائج الفصل الدراسى الأول بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تلقى طلبات التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022-2023، حتى يوم غد الأحد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن يوم غد الأحد الموافق 19 فبراير آخر فرصة للتظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال الإدارات التعليمية، موضحة أن للتظلم على نتائج الفصل الدراسى الأول، يقدم الطالب أو ولى أمره طلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقرره ومقدارها 20 جنيها لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوي، و35 جنيها لطلاب الشهادة الإعدادية، و40 جنيها لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت أن بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره، يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، مؤكدة أن فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كانت قد فتحت باب التظلم للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال الإدارات التعليمية، يوم الأحد الموافق 5 فبراير، معلنة استمرار تلقي طلبات التظلم على نتائج الامتحانات لمدة 15 يوما من تاريخ فتح باب التظلم.