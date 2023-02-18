شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة توجه باستكمال مسوغات تعيين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته، باستكمال مسوغات التعيين الخاصة بالمعلمين المقبولين كمعلم مساعد لمدرس الفصل ومعلم مساعد رياض أطفال الذين تم قبولهم في مسابقة 30 ألف معلم، وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بتعيينات الإدارة التعليمية طبقا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي؛ لعدم حدوث تكدس داخل أروقة الإدارات التعليمية أثناء التقديم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة أن تكون مسوغات التعيين مستوفاة تمهيدا لإرسالها لإدارة التعيينات بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين وفق الشروط الواردة من التنظيم والإدارة، مؤكدا أن الأوارق غير المستوفاة لن تقبل.

جاء ذلك بناء على الاستفسارات الواردة من المعلمين المقبولين كمعلم مساعد لمدرس الفصل ومعلم مساعد رياض أطفال الذين تم قبولهم في مسابقة 30 ألف معلم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد أعلنت كشوف وأسماء المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمرحلتي معلم فصل مساعد، ورياض الأطفال.

وأوضحت المديرية، أنه تم تكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل وفق العجز والزيادة بكل إدارة بعد استيفاء المصوغات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتشمل مصوغات التعيين كما هو مدون بالكتاب الدورى كما يلي:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.