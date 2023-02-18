شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تحرر 115 محضرا للمخابز ومنافذ السلع المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بقطاعاتها الأربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

وأوضح أن الحملات أسفرت التفتيشية عن تحرير 115 مخالفة تموينية بقطاعات محافظة القاهرة الأربعة مابين نقص في الأوزان ومخالفة في المواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع سلع تموينية بالسوق السوداء

وأكد مدير مديرية تموين القاهرة انه قد تم التحفظ علي كميات كبيرة من المضبوطات من السلع خلال تنفيذ الحملات التفتيشية وشملت 4 انابيب غاز، و22 شيكارة دقيق وزن الشيكارة 50 كيلو بأجمالى 1100 كيلو جرام دقيق، و19 شيكارة دقيق وزن الشيكارة 50 كيلو بأجمالي عدد 950 كيلو جرام ، وتم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشدد اللواء عبد النعيم حامد انه لا سماح بمساس قوت المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد ضدد المخالفين ، وأنه سوف يتم التصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين

وفي السياق أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير المديرية أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلي المخابز آمنة وتكفي سد جميع الاحتياجات وتقوم المديرية بتعزيز الارصدة اولا بأول ، كما اوضح ان منافذ بيع السلع التموينية تم الصرف لها بنسبة 50% للشهر الحالي وتعمل بصورة جيدة ويتم تعزيز الارصدة من السلع التموينية علي مستوى جميع قتطاعات المحافظة اولا بأول ولا يوجد اي تقصير

وأضاف أنه جاري متابعة منافذ المواطن اولا التي تعمل بالفعل ومتابعة مستوي الاسعار اولا بأول والتاكد من عرض الاسعار علي السلع داخل المنافذ وايضا التأكد من توافر السلع الاساسية مثل الارز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأنه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل محاربة الفاسدين وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى.