شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن أكثر من 22 منطقة بالقاهرة الجديدة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظراً لوجود اعمال صيانة بسبب تسريب بغرفة محابس الهواء على الخط ( 2200 مم ) صلب، أحد الخطوط الناقلة للمياه التابعة لمنظومة مياه الشرب من المعادي إلى مدينة القاهرة الجديدة، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الامر الذي يؤثر على كميات المياه الواصلة لمحطة التقنية والمغذية لمياه الشرب لبعض مناطق القاهرة الجديدة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه سيترتب على أعمال الصيانة للخط قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة ( الامتداد الشرقي بأكمله - لاروا - مدينتي - الأيقونة - القرنفل - التمر حنة - اللوتس - المستثمرين الشمالية - الجنوبية - النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركز المدينة – جاردينيا - المنطقة الصناعية - امتداد النرجس - الأندلس أرض الجمعيات - أرض الجامعات - دار مصر الاندلس - سكن مصر الأندلس - كمبوند جنة بالتجمع الثالث - دار مصر القرنفل - الرحاب 2بالتجمع الأول).

وأشار الجهاز في بيانه، إلى أنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد إحتياجات المواطنين ويتم الاتصال على الرقم ( 15100) فى حالة احتياج سيارات مياه.