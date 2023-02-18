شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يزور مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وإيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا.

وقال سويلم، أن إنشاء هذا المركز يُعد نتاجاً للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرا لدور هذا المركز فى تحقيق الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

واضاف أن إنشاء هذا المركز يأتى إنطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز هو أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والممتد حتى عام 2027 ، ويشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية تهدف لتعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

ومن جانبها أبدت ماسودى إمتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصرى لدعم الجانب الكونغولى ، وتأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي إنعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين.