شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "قناة الوثائقية" حلم تحول لواقع وإضافة فى سماء الإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: قناة الوثائقية تنطلق اليوم.. تحكى التاريخ عبر أفلام عن رموز فنية وأدبية.. منهم هيكل والريحانى ويوسف إدريس.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين.. الرئيس يعقد اجتماعين لمتابعة جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

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حلم تحول لواقع وإضافة جديدة فى سماء الإعلام المصرى.. قناة الوثائقية تنطلق اليوم.. تحكى التاريخ عبر أفلام عن رموز فنية وأدبية.. منهم هيكل والريحانى ويوسف إدريس

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