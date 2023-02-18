شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. توقيع عقود تنظيم 3 بطولات سباحة عالمية فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية اليوم السبت، عقود تنظيم 3 بطولات عالمية تقام فى مدينة الغردقة خلال الفترة من 8 وحتى 15 مايو المقبل، مع الطيار حسين المسلم رئيس الاتحاد العالمى لألعاب الماء.

البطولات الثلاث وهى: بطولة العالم المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلو مترات، وبطولة العالم للسباحة التوقيعية، وبطولة العالم لكرة الماء الشاطئية التى تقام لأول مرة على مستوى العالم، بعد أن أدرجها الاتحاد العالمى لألعاب الماء، ضمن أجندته الدولية مؤخرا ضمن ألعاب الاتحاد.

وقام الجميع بعد توقيع العقود، بمعاينة الملاعب التى سوف تقام عليها البطولات وأماكن الإقامة، وأبدوا سعادتهم البالغة بما رأوه، مؤكدين أن البطولات سوف يكتب لها النجاح الباهر قبل انطلاقها، فى ظل الحماس البالغ من الجميع، وذلك تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسى رىيس الجمهورية الذى يبذل جهودا مضنية لبناء الجمهورية الجديدة ، للدخول فى مصاف الدول العظمى .

من جانبه أشاد الكابتن طيار حسين المسلم بالدور الكبير الذى تلعبه وزارة الشباب والرياضة والدعم الهائل والمتواصل للاتحاد السباحة ، لافتا إلى أنه يعلم جيدا قدرة مصر على تنظيم أى حدث فى جميع المجالات وليس فى قطاع الرياضة فقط ، بامتلاكها كافة مقومات نجاح حدث من حيث الأنشاءات والبنية التحتية أو الكفاءات المختلفة.

واوضح أن الاتحاد المصرى للسباحة قفز باللعبة خلال السنوات العشر الماضية إلى العالمية بخطوات ثابتة وناجحة بفضل الجهود الذى يبذلها مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر إدريس ، مما سيكتب شهادة نجاح للبطولات العالمية الثلاثة قبل إنطلاقها ، بعد أن شاهد أماكن المنافسات والأقامات ، فضلا على الكفاءات التى يمتلكها اتحاد السباحة المصرى .

وقال المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن استضافة مصر للبطولات العالمية الثلاث فرصة للاعبينا للاحتكاك القوى، والاستعداد الكبير لمنافسة أبطال العالم فى هذه الألعاب على الأراضى المصرية ، فضلا عن المساهمة فى إظهار المعالم السياحية الرياضة التى تتمتع بها مصر ، وتنمية وازدهار هذا النوع من السياحة التى تتميز بها أم الدنيا ، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى لألعاب الماء وعد بإسناد تنظيم هذه البطولات لمصر لمدة أربع سنوات مقبلة فى حالة نجاح تنظيم البطولات مايو المقبل .

أضاف إدريس أنه يتقدم بالشكر للكابتن طيار حسين المسلم على جهوده فى وضع خطوط عريضة ، والدخول مع مصر فى خطوات ناجحة لإبرام عقود مع الاتحاد المصرى للسباحة ووزارة الشباب والرياضة لإقامة البطولات الثلاث فى الغردقة ، والأتفاق على إقامة مركز تطوير وتنمية للدول الأفريقية والشرق الأوسط يكون مقره مصر ، لافتا إلى أنه سوف يتفق مع أحد الجامعات لتدريب الدارسين فى هذا المركز، خاصة وأن مصر تمتلك أماكن عالية للتدريب والإقامة ، تجعلها قادرة على إنجاح هذا المركز الذى سيكون قادرة التنمية وتطوير العاب الماء فى إفريقيا والشرق الأوسط ، مؤكدا أن الاتحاد المصرى أتخذ خطوات جادة وعملية لإقامة المركز بالتعاون مع وزارة الرياضة الذى يفدم كل الدعم والمساندة للاتحاد المصرى ليكون وأجهة القارة الأفريقية والشرق الأوسط أمام العالم أجمع .