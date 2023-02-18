شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى العربى للمياه يحدد 4 محاور رئيسية لمواجهة ندرة المياه بمصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العربى للمياه، إن الملتقى العربى الأول للمياه والذى يعقد فى دبى خلال الفترة من 20-22 فبراير، يستهدف تشجيع ودعم صناع القرار والمخططين والمستثمرين والخبـراء التقنيين والمهندسين فى مجال الصناعة، والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مختلف التخصصات المتعلقة بالمياه على استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية لمواجهه الشح المائى الذى تعانى منه معظم الشعوب العربية.

كما يستهدف التركيز علـى مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني فى المناقشات خلال الجلسات والمناقشات بما يدعم البعد الإجتماعى فى الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه غير التقليدية، وخاصة مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف المعالجة فى كافة المجالات والأنشطة.

وأوضح عبد الدايم أن الملتقى سيركز على 4 محاور رئيسية هى: "أطر الحوكمة الفعالة - فرص الإستثمار والتكنولوجيا الذكية -مجالات التمويل والإستثمار الجديدة- دور القطاع الخاص والمستثمرين فى دعم فرص التمويل والإبتكارات سعيًا لتنفيذ المشروعات الخضراء فى مجال الموارد المائية غير التقليدية - دعم خطط الحكومات للإستثمار والتمويل فى تنفيذ المشروعات".

كما يتضمن الملتقى برنامجًا حافلًا من الجلسات الحوارية التفاعلية على مدى يومين حول العديد من قضايا الموارد المائية غير التقليدية والتى تشمل " مستقبل تحلية المياه ، "تحلية المياه الخضراء والمستدامة "وحلول الرقمنة والتحكم في عمليات الذكاء الإصطناعي " التكنولوجيا الرقمية المزدوجة ، والبرمجيات " ، ومعالجة مياه الصرف والمياه الصناعية والبلدية، ومولدات مياه الغلاف الجوي، والاقتصادات الدائرية للري والزراعة.

و يتم استعراض الإنجازات الفعليـة علـى الواقع، وإلقـاء الضوء علـى التحديـات والدروس المسـتفادة وفـرص الإرتقاء بقصص النجاح فى مجالات الاستثمار فى استخدامات المياه غير التقليدية .

كما سيتم على هامش الملتقى تنظيم معرضا رفيع المستوى يضم عروض لكبرى شركات القطاع الخاص لعرض احدث الابتكارات والتقنيات في أربعة قطاعات رئيسية:" تقنيات تحلية المياه؛ إدارة مياه السيول والعواصف؛ شبكات المياه والصرف الصحي؛ انظمة الري وتكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى".