شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى العربى للمياه يحدد 4 محاور رئيسية لمواجهة ندرة المياه بمصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
كما يستهدف التركيز علـى مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني فى المناقشات خلال الجلسات والمناقشات بما يدعم البعد الإجتماعى فى الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه غير التقليدية، وخاصة مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف المعالجة فى كافة المجالات والأنشطة.
وأوضح عبد الدايم أن الملتقى سيركز على 4 محاور رئيسية هى: "أطر الحوكمة الفعالة - فرص الإستثمار والتكنولوجيا الذكية -مجالات التمويل والإستثمار الجديدة- دور القطاع الخاص والمستثمرين فى دعم فرص التمويل والإبتكارات سعيًا لتنفيذ المشروعات الخضراء فى مجال الموارد المائية غير التقليدية - دعم خطط الحكومات للإستثمار والتمويل فى تنفيذ المشروعات".
و يتم استعراض الإنجازات الفعليـة علـى الواقع، وإلقـاء الضوء علـى التحديـات والدروس المسـتفادة وفـرص الإرتقاء بقصص النجاح فى مجالات الاستثمار فى استخدامات المياه غير التقليدية .
كما سيتم على هامش الملتقى تنظيم معرضا رفيع المستوى يضم عروض لكبرى شركات القطاع الخاص لعرض احدث الابتكارات والتقنيات في أربعة قطاعات رئيسية:" تقنيات تحلية المياه؛ إدارة مياه السيول والعواصف؛ شبكات المياه والصرف الصحي؛ انظمة الري وتكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى".