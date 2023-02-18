شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق المبادرة القومية "أسرتي قوتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمشاركة مقدمي الخدمات من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، في البيان الصادر عن المجلس، أنه انطلاقا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم بالمشاركة الكاملة و الفعالة في المجتمع والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم، يطلق المجلس المبادرة من خلال برنامج للإرشاد والتوعية الأسرية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم بالإضافة لمساندة الأسر في فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات التي تواجههم في دمج أبنائهم، ويأتي ذلك في إطار الترجمة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 ودعا فيها المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المبادرة ستبدأ تنظيم أولى فاعلياتها غداً الأحد الموافق 19 فبراير الجاري بأول ورشة عمل متخصصة مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان " التأهيل والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة "باعتبارهم الفئة المستهدفة الأولى في أنشطة المبادرة التي ستستمر حتى مارس 2025 بهدف تأهيل وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم وطرق التدخل والدعم والمساندة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم من أجل تنمية الأسرة، وأن المبادرة يتم تنظيمها على أربع مراحل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال لقاءات توعوية تأهيلية للأسر وحفل تكريم للأسر المتميزة الداعمة والمساندة لأبنائها.

وتتضمن ورشة الغد جلسة عن "الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للأطفال ذوي الإعاقة " يتحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين في الامر من الإدارة المركزية لذوي الإعاقة بوزارة الصحة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجلسة الثانية تحمل عنوان " التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب ذوي الإعاقة" ويشارك فيها بالحديث ممثلي الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وتدور الجلسة الثالثة حول عنوان "خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" ويشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي شئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة والمدتمعية، وتختتم الورشة فاعلياتها بعرض النماذج المشرفة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتكريمهم

وأعلنت المشرف العام على المجلس، أن الأهداف العامة للمبادرة تشمل تحفيز و تأهيل الأمهات اللاتي أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديًثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن والتغلب على التحديات التي تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة او أبنائهن من ذوي الإعاقة و اللاتي أثبتن كفاءاتهم في المجالات العلمية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو الرياضية و كانت لديهن القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهم أو إعاقة أبنائهم واندمجوا في المجتمع، وتسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوي الإعاقة وتوضيح دورهم الهام في تشجيعهم ودعمهم، وتشجيع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على مساندة هذه الأسر وتوفير وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم ، وتسليط الضوء علي قصص نجاح الأسر المصرية المتميزة اللائي أثبتوا نجاحهم رغم إعاقاتهم ورعاية الأبناء أو إعاقة أبنائهم في الحفاظ على تماسك الأسرة.