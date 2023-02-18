ننشر صور قاتلة والدتها فى بورسعيد بعد صدور حكم الإعدام

وشهدت قاعة 4 بمحكمة بورسعيد، والتي نظر بداخلها محاكمة قاتلة والدتها داخل منزلها بمعاونة جارها الطفل في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، هتاف" الله أكبر.. يحيا العدل"، وذلك بعد تأييد الحكم بالإعدام من هيئة محكمة الجنايات.

وحضرت أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في المحافظة، في بهو المحكمة ولكنهم انصرفوا قبل النطق بالحكم، ومكثوا خارج القاعة، وحرص شقيقات المجني عليها داليا الحوشي، على الحضور وسماع ما وصفوه بالقصاص العادل.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والمتهمة فيها ابنتها بقتلها بمساعدة جارها "الطفل حسين".

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم السبت للنطق بالحكم.

وفي نفس السياق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة .