شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الكونغو، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويجرى سويلم العديد من المباحثات مع إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

كما يتم استعراض تقدم سير العمل فى مكونات بروتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية والذى يمتد حتى عام 2027، ويتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية من خلال منحة مصرية.

كما سيتم التباحث حول التقدم في المشروعات الجارى تنفيذها بالكونغو في مجالات حفر الآبار الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والري من خلال تجربة تطبيق نظم الري الحديث علي قطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي ، و التباحث حول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الجانب الكونغولى.

كما يتم متابعة سير العمل بـ "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" والذى أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى يهدف لحماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.