شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع القومى للمرأة فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى سلسلة الندوات الخاصة بالتوعية المائية بفروع المجلس القومى للمرأة فى نطاق الوجه البحرى، حيث تم تنظيم ندوة بفرع المجلس القومى للمرأة بمدينة طنطا، وذلك بحضور أعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدنى والرائدات الصحيات والريفيات بالمحافظة.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وأوصت الندوة بضرورة قيام السيدات بالمجلس القومى للمرأة بنشر التوعية المائية بين مواطنى المحافظة وخاصة المرأة الريفية وربات البيوت.

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.