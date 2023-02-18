شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة وطقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات.