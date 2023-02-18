شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطالله إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إلي مسجد عمر مكرم، لتشييعه وأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

وكان قد غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، حيث وصوله إلي مقر مؤسسة الأهرام ومن بعده نقله لمسجد عمر مكرم لتشييع جثمانه.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات خروج جثمان مرسي عطالله، من خلال باب 35 بالمطار بعد وصوله من جنيف على متن طائرة مصر للطيران، وتم تسليم الجثمان لأسرته، وغادر في طريقه متجها إلى مؤسسة الأهرام، حيث سيتم تشييع الجنازة من بهو مؤسسة الأهرام قبل ظهر اليوم، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

جدير بالذكر أن مرسي عطا لله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي.