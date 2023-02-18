شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بجدة يعيد مستحقات عامل مصرى والان مع تفاصيل الخبر
جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى تنفيذ الحكم الصادر للمواطن سيد فتحى سيد أحمد أحد العمالة الموسمية لدى أحد الشركات، فور ورود شكوى من أحد شركات الحاق العمالة المصرية ضدها والحكم الماثل محل التنفيذ الودى، وقد تفاوض المكتب مع الشركه ونجح من خلال التسوية الودية إعادة حقوق شركة الحاق العمالة المصرية وتنازل العامل عن شكواه بالوزارة، منوهاً إلى أن الحكم الصادر بمبلغ 6900 ريال سعودى.
وأضاف الملحق العمالى، أنه تم اعتماد تفويض لموسم العمرة 1444 باجمالى عمالة 271 عامل موسمى، وقدمت الشركه السعودية الشكر للمكتب العمالى على جهوده المبذولة من أجل الوصول إلى التسوية الودية وحل المشكلة، مؤكداً حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية فى المملكة والعمل على الرد على استفساراتهم وشكاويهم والتنسيق لحل مشكلاتهم مع جهات العمل.